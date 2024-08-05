Диапазон IP-адресов Instagram, Netflix, ChatGPT, Youtube, Twitter

Диапазон IP-адресов можно сгенерировать используя код написанный на Python. Информация на гитхабе

Для работы скрипта потребуется 3 библиотеки:



pip install requests dnspython progress

Установка

pip3 install -r requirements.txt

Запуск

python3 main.py или python main.py

По мере необходимости будем добавлять и обновлять списки IP-адресов

Список обновлен 13.08.2024

Диапазон IP-адресов Youtube +TV + instagram + torrent + meta + m.youtube (обновлено 13.08.2024)

Посмотреть 188.114.0.0/16, 172.64.0.0/16, 104.18.0.0/16, 64.233.0.0/16, 8.8.4.0/24, 8.8.8.0/24, 8.34.0.0/16, 8.35.0.0/16, 23.236.0.0/16, 23.251.0.0/16, 34.0.0.0/10, 35.184.0.0/13, 35.192.0.0/14, 35.196.0.0/15, 35.198.0.0/16, 35.199.0.0/17, 35.200.0.0/13, 35.208.0.0/12, 64.18.0.0/16, 66.102.0.0/16, 66.249.0.0/16, 70.32.0.0/16, 72.14.0.0/16, 74.114.0.0/16, 74.125.0.0/16, 104.132.0.0/16, 104.133.0.0/16, 104.134.0.0/15, 104.156.0.0/16, 104.237.0.0/16, 108.59.0.0/16, 108.170.0.0/16, 108.177.0.0/15, 130.211.0.0/16, 136.112.0.0/12, 146.148.0.0/16, 162.216.0.0/16, 162.222.0.0/16, 172.110.0.0/16, 172.217.0.0/16, 172.253.0.0/16, 173.194.0.0/16, 173.255.0.0/16, 192.158.0.0/16, 192.178.0.0/15, 193.186.0.0/16, 199.36.0.0/16, 199.192.0.0/16, 199.223.0.0/16, 207.223.0.0/16, 208.65.0.0/16, 208.68.0.0/16, 208.81.0.0/16, 208.117.0.0/16, 209.85.0.0/16, 216.58.0.0/16, 216.239.0.0/16, 34.64.0.0/10, 34.128.0.0/10, 142.251.0.0/16, 212.188.0.0/16, 142.250.0.0/16, 185.38.0.0/16, 108.177.0.0/16, 45.64.0.0/16, 69.63.0.0/16, 69.171.0.0/16, 74.119.0.0/16, 103.4.0.0/16, 129.134.0.0/16, 157.240.0.0/16, 173.252.0.0/16, 185.60.0.0/16, 204.15.0.0/16, 66.220.0.0/16, 179.60.0.0/16, 57.144.0.0/16, 68.66.0.0/16, 83.174.0.0/16, 84.15.0.0/16, 87.245.0.0/16, 92.46.0.0/16, 124.108.0.0/16, 129.134.0.0/16, 163.70.0.0/16, 185.89.0.0/16, 216.40.0.0/16, 217.168.0.0/16, 31.13.0.0/16, 69.63.0.0/16, 103.4.96.0/30, 162.159.0.0/16, 81.29.0.0/16, 104.31.0.0/16, 176.97.0.0/16, 194.110.0.0/16, 172.67.0.0/16, 46.19.0.0/16, 5.45.0.0/16, 193.46.0.0/16, 188.114.0.0/16, 195.123.0.0/16, 190.115.0.0/16, 185.53.0.0/16, 72.52.0.0/16, 94.140.0.0/16, 104.21.0.0/16

Диапазон IP-адресов Youtube +TV (обновлено 05.08.2024)

Посмотреть 8.8.4.0/24, 8.8.8.0/24, 8.34.208.0/20, 8.35.192.0/20, 23.236.48.0/20, 23.251.128.0/19, 34.0.0.0/10, 35.184.0.0/13, 35.192.0.0/14, 35.196.0.0/15, 35.198.0.0/16, 35.199.0.0/17, 35.199.128.0/18, 35.200.0.0/13, 35.208.0.0/12, 64.18.0.0/20, 64.233.160.0/19, 66.102.0.0/20, 66.249.64.0/19, 70.32.128.0/19, 72.14.192.0/18, 74.114.24.0/21, 74.125.0.0/16, 104.132.0.0/23, 104.133.0.0/23, 104.134.0.0/15, 104.156.64.0/18, 104.237.160.0/19, 108.59.80.0/20, 108.170.192.0/18, 108.177.0.0/15, 130.211.0.0/16, 136.112.0.0/12, 142.250.0.0/15, 146.148.0.0/17, 162.216.148.0/22, 162.222.176.0/21, 172.110.32.0/21, 172.217.0.0/16, 172.253.0.0/16, 173.194.0.0/16, 173.255.112.0/20, 192.158.28.0/22, 192.178.0.0/15, 193.186.4.0/24, 199.36.154.0/23, 199.36.156.0/24, 199.192.112.0/22, 199.223.232.0/21, 207.223.160.0/20, 208.65.152.0/22, 208.68.108.0/22, 208.81.188.0/22, 208.117.224.0/19, 209.85.128.0/17, 216.58.192.0/19, 216.239.32.0/19, 216.239.36.0/24, 216.239.38.0/23, 216.239.40.0/22, 34.64.0.0/10, 34.128.0.0/10, 142.251.141.46/32, 212.188.34.209/32, 172.217.169.138/32, 142.250.187.106/32, 142.250.186.33/32, 172.217.17.238/32, 172.217.20.78/32, 142.250.185.238/32, 74.125.156.170/32, 185.38.0.76/32, 212.188.34.207/32, 108.177.14.138/32, 142.251.40.139/32, 142.251.40.102/32, 108.177.14.113/32, 142.251.40.138/32, 142.250.74.78/32, 142.251.141.145/32, 142.250.74.110/32, 142.251.40.103/32, 142.250.74.46/32, 108.177.97.78/32, 142.250.74.14/32, 142.250.74.78/32

Диапазон IP-адресов Instagram (обновлено 06.08.2024) - добавлено 4 IP -адреса

Посмотреть 157.240.247.174/32, 46.53.178.107/32, 179.60.195.174/32, 157.240.205.174/32, 31.13.24.0/21, 31.13.64.0/18, 45.64.40.0/22, 66.220.144.0/20, 69.63.176.0/20, 69.171.224.0/19, 74.119.76.0/22, 103.4.96.0/22, 129.134.0.0/16, 157.240.0.0/16, 173.252.64.0/18, 179.60.192.0/22, 185.60.216.0/22, 204.15.20.0/22, 157.240.200.63/32, 185.60.219.63/32, 129.134.31.12/32, 66.81.203.132/32, 185.89.218.12/32, 31.13.66.63/32, 84.15.65.162/32, 68.66.224.28/32, 157.240.253.63/32, 83.174.11.224/32, 157.240.9.52/32, 157.240.252.174/32, 157.240.195.63/32, 31.13.71.52/32, 57.144.110.192/32, 157.240.252.17/32, 84.15.66.97/32, 217.168.6.33/32, 31.13.83.52/32, 157.240.241.63/32, 129.134.30.12/32, 185.89.219.12/32, 157.240.252.10/32, 157.240.201.63/32, 66.81.203.197/32, 179.60.195.52/32, 66.81.203.7/32, 216.40.34.41/32, 157.240.202.63/32, 157.240.229.63/32, 157.240.252.63/32, 31.13.72.53/32, 124.108.16.224/32, 157.240.205.63/32, 92.46.37.96/32, 157.240.247.63/32, 157.240.234.63/32, 157.240.235.63/32, 87.245.208.97/32, 216.58.192.0/19, 209.85.128.0/17, 198.105.240.0/20, 173.194.0.0/16, 172.217.0.0/16, 142.250.0.0/15, 108.177.0.0/17, 87.245.197.140/32, 74.125.0.0/16, 64.233.160.0/19, 157.240.0.1/32, 157.240.238.63/32, 157.240.238.174/32, 157.240.0.63/32, 157.240.224.63/32, 157.240.224.174/32, 157.240.251.36/32, 157.240.253.12/32, 157.240.253.35/32, 157.240.238.13/32, 157.240.238.56/32, 157.240.238.175/32, 57.144.112.141/32, 157.240.251.60/32, 157.240.251.128/32, 157.240.238.5/32, 157.240.253.13/32, 157.240.253.5/32, 157.240.238.2/32, 157.240.238.37/32, 157.240.251.5/32, 157.240.251.34/32, 57.144.112.1/32, 157.240.238.54/32, 129.134.26.123/32, 157.240.252.3/32, 31.13.84.4/32, 157.240.224.12/32, 157.240.238.4/32, 157.240.0.13/32, 3.33.139.32/32, 157.240.0.35/32, 157.240.238.14/32, 157.240.238.60/32, 57.144.112.145/32, 157.240.251.35/32, 157.240.0.21/32

Диапазон IP-адресов Netflix

Посмотреть 54.155.178.5/32, 3.251.50.149/32, 54.74.73.31/32, 52.1.147.205/32, 107.20.175.192/32, 50.17.247.9/32, 204.236.236.127/32, 52.6.46.142/32, 18.236.7.30/32, 52.4.175.111/32, 100.82.106.206/32, 100.85.59.120/32, 46.137.171.215/32, 34.218.19.240/32, 44.226.113.145/32, 52.1.119.170/32, 52.214.181.141/32, 207.45.72.215/32, 100.82.180.182/32, 54.246.79.9/32, 52.4.38.70/32, 52.4.225.124/32, 52.4.240.221/32, 52.1.173.203/32, 52.0.16.118/32, 52.6.3.192/32, 34.252.74.1/32, 52.4.145.119/32, 52.5.181.79/32, 54.170.196.176/32, 52.31.48.193/32, 23.246.0.0/18, 37.77.184.0/21, 45.57.0.0/17, 64.120.128.0/17, 66.197.128.0/17, 108.175.32.0/20, 185.2.220.0/22, 185.9.188.0/22, 192.173.64.0/18, 198.38.96.0/19, 198.45.48.0/20, 198.45.56.0/21, 208.75.76.0/22

Диапазон IP-адресов Twitter (обновлено 06.08.2024)

Посмотреть 209.237.204.128/32, 3.64.163.50/32, 104.244.42.2/32, 209.237.197.128/32, 188.40.44.177/32, 34.254.1.203/32, 108.186.36.25/32, 69.195.160.128/32, 69.195.176.128/32, 23.1.99.237/32, 93.184.220.70/32, 34.251.129.198/32, 209.237.196.128/32, 172.67.70.184/32, 104.26.0.84/32, 104.244.42.84/32, 151.101.0.159/32, 209.237.192.128/32, 104.26.1.84/32, 199.232.188.159/32, 3.248.100.228/32, 104.244.45.3/32, 104.244.42.193/32, 104.244.42.129/32, 69.195.177.128/32, 151.101.64.159/32, 209.237.194.128/32, 104.26.5.149/32, 104.244.42.196/32, 104.244.42.194/32, 23.1.106.237/32, 185.199.110.153/32, 209.237.199.128/32, 69.195.180.128/32, 151.101.192.159/32, 209.237.203.128/32, 209.237.193.128/32, 69.195.182.128/32, 104.244.42.67/32, 52.30.155.196/32, 52.214.101.56/32, 69.195.165.128/32, 104.244.42.148/32, 104.244.42.195/32, 104.244.42.66/32, 104.244.42.1/32, 185.199.111.153/32, 69.195.187.128/32, 104.244.42.130/32, 104.244.42.3/32, 185.199.108.153/32, 104.244.42.4/32, 69.195.168.128/32, 209.237.200.128/32, 209.237.201.128/32, 104.244.42.68/32, 69.195.186.128/32, 34.243.204.245/32, 152.199.21.141/32, 93.184.221.165/32, 192.229.233.25/32, 172.67.74.16/32, 209.237.195.128/32, 69.195.181.128/32, 69.195.163.128/32, 104.244.42.72/32, 69.195.185.128/32, 34.242.228.15/32, 104.26.4.149/32, 69.195.162.128/32, 69.195.178.128/32, 151.101.128.159/32, 104.244.42.131/32, 69.195.184.128/32, 69.195.183.128/32, 69.195.171.128/32, 213.230.209.101/32, 69.195.174.128/32, 146.75.120.158/32, 104.244.42.65/32, 69.195.166.128/32, 185.199.109.153/32, 104.244.42.212/32, 95.173.103.16/32, 104.244.42.132/32, 69.195.179.128/32, 104.244.43.131/32, 69.195.169.128/32, 209.237.198.128/32, 69.195.175.128/32, 151.101.36.158/32, 104.244.42.20/32

Диапазон IP-адресов ChatGPT (обновлено 14.08.2024)

Посмотреть 188.114.0.0/16, 188.114.98.224/32, 18.66.147.35/32, 104.18.7.192/32, 188.114.99.238/32, 104.18.27.221/32, 104.18.30.2/32, 104.18.41.241/32, 188.114.98.238/32, 188.114.99.235/32, 188.114.98.235/32, 104.18.26.221/32, 104.18.33.45/32, 18.66.147.69/32, 104.18.7.87/32, 104.18.17.170/32, 104.18.7.201/32, 184.105.99.79/32, 18.66.147.112/32, 172.64.146.15/32, 142.250.186.115/32, 104.18.6.192/32, 104.18.6.87/32, 23.35.228.138/32, 18.66.147.17/32, 104.18.8.73/32, 13.107.246.60/32, 20.118.40.5/32, 104.18.9.73/32, 104.18.16.170/32, 172.64.154.211/32, 104.18.31.2/32, 104.18.6.201/32

Диапазон IP-адресов Discord

Посмотреть 104.16.0.0/12, 104.16.51.111/32, 104.17.0.0/12, 104.17.192.0/18, 104.18.0.0/15, 104.19.192.0/18, 108.61.169.0/24, 108.61.173.0/24, 108.61.174.0/24, 108.61.175.0/24, 128.116.0.0/16, 162.159.128.0/18, 162.159.128.233/32, 162.159.129.233/32, 162.159.130.233/32, 162.159.131.233/32, 162.159.132.233/32, 162.159.133.233/32, 162.159.134.233/32, 162.159.135.233/32, 162.159.136.233/32, 162.159.137.233/32, 162.159.138.233/32, 162.159.139.233/32, 162.159.140.233/32, 162.159.141.233/32, 162.159.142.233/32, 162.159.143.233/32, 192.64.174.0/24, 198.41.128.0/17

Данный метод работает, если вы используете конфигурацию в приложении WireGuard на ПК или телефоне. На роутер нужно добавлять диапазон ip адресов в маршрутизацию (инструкция ниже)



Как использовать VPN только на определенные сайты, а на другие сайты через провайдера.

Для этого можно редактировать конфигурацию WireGuard

Прописать ip адреса сайтов, приложений в параметр AllowedIPs для которых нужно использовать VPN.

Каждый следующий ip пишется через запятую и пробел.

Например:

AllowedIPs = 195.201.201.32/32, 192.173.68.0/24, 54.144.0.0/12, 54.192.0.0/12

В данном конфиге на фото, будет выход в Instagram через VPN, а весь остальной трафик будет идти через провайдера

Как добавить маршрут в роутер Keenetic







Выбрать Меню/ Маршрутизация / Загрузить из файла. В строке интерфейс выбрать ваш VPN конфиг (разницы нет OpenVPN, PPTP, WireGuard, Socks5). Если с первого раза не загрузились все маршруты, еще раз нажать загрузить и роутер добавит недостающие маршруты.

Таким способом выход в Youtube будет через ВПН, а на другие сервисы и сайты через вашего провайдера. И не нужно создавать в приоритетах подключения профиль ВПН, достаточно только загрузить на роутер конфиг WireGuard, OpenVPN или другой протокол.

Посмотреть инструкцию на Youtube





Перед загрузкой маршрутов добавьте DNS



Добавить dns over tls - инструкция с офф сайта Keenetic. Инструкция в телеграмм

94.140.14.14 dns.adguard-dns.com

94.140.15.15 dns.adguard-dns.com



Список обновлен 13.08.2024

Маршруты для загрузки в роутер Keenetic

Full Pack (Youtube, Facebook, Openai, Tik-Tok, Instagram, Twitter, Netflix, Bing, Adobe, Apple, Google,Tor-Truckers, Search-engines, nnmclub + kinozal) - скачать (11.08.2024)



Маршруты для Youtube + TV + insta+ torrent+ meta + m.youtube_0.0.5 - скачать (обновлено 13.08.2024)

Маршруты для Youtube + TV (все предыдущие версии + новые) - скачать архив (обновлено 08.08.2024)

Маршруты для Instagram_0.0.3 - скачать (обновлено 06.08.2024)

Маршруты для Instagram_0.0.4 - скачать (обновлено 08.08.2024)

Маршруты для Netflix (min)- скачать



Маршруты для Netflix (max)- скачать

Маршруты для ChatGPT_0.0.4 - скачать (обновлено 14.08.2024)



Маршруты для Twitter - скачать (обновлено 06.08.2024)

Маршруты для Twitter загружать в роутер, если не заработал с маршрутами Twitter_0.0.2 , Twitter_2k_route - скачать (обновлено 06.08.2024)



Маршруты для Twitter (дополнение) - скачать (обновлено 08.08.2024)

Маршруты для Discord - скачать

Маршруты для Facebook - скачать

Маршруты для Meta - скачать

Маршруты для TikTok_0.0.2 - скачать (обновлено 14.08.2024)

Маршруты для Figma - скачать (обновлено 14.08.2024)

Маршруты для Strava_0.0.1 - скачать (обновлено 14.08.2024)

Маршруты для Spotify_0.0.1 - скачать (обновлено 15.08.2024)

Маршруты для Tidal_0.0.1 - скачать (обновлено 15.08.2024)

Маршруты для BrawlStars_0.0.1 - скачать (обновлено 15.08.2024)







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